Roborock Qrevo Edge S5A: il nuovo robot è già in offerta

Il nuovo Roborock Qrevo Edge S5A è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per semplificare la gestione della pulizia domestica. Grazie alle sue tecnologie avanzate, unisce potenza, automazione e praticità per garantire un ambiente sempre pulito. Potete acquistarlo in offerta su Amazon e sul sito ufficiale a 899 euro, ben 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Il suo design compatto e sobrio, si adatta facilmente a qualsiasi spazio, mentre la Stazione Multifunzionale 3.0 si occupa della pulizia e del lavaggio dei panni a caldo, oltre che della ricarica del robot, riducendo la necessità di intervento umano.

Con una potenza di aspirazione massima di 17.000 Pa, il Qrevo Edge S5A è in grado di rimuovere efficacemente polvere, sporco e peli di animali, anche da superfici difficili. La spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm sono progettate per evitare l’accumulo di peli e detriti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Inoltre, il sistema di lavaggio utilizza panni rotanti a 200 giri al minuto e acqua calda a 75°C per una pulizia più approfondita e igienizzata.

Grazie alle tecnologie Reactive Tech e LiDAR PreciSense, il robot è in grado di mappare con precisione gli ambienti e riconoscere gli ostacoli, ottimizzando il percorso di pulizia. Tramite l’app Roborock e assistenti virtuali è possibile personalizzare le sessioni di pulizia, impostare aree da escludere e controllare il dispositivo in modo intuitivo. Risulta essere, inoltre, perfettamente compatibile con protocollo Matter.

Vi ricordiamo che potete avere il Roborock Qrevo Edge S5A al prezzo scontato di 899 euro per un numero di giorni limitati, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

In collaborazione con Roborock