Apri un conto Crédit Agricole e fai incetta di buoni regalo Amazon

Cerchi un nuovo conto corrente online? C’è Crédit Agricole: non solo ti offre tutti i vantaggi di un conto tradizionale, ma ti permette anche di gestire al 100% le tue finanze da una semplice app. Se sei un nuovo cliente e apri il tuo conto entro un periodo di tempo limitato, il canone è azzerato.

In fase di apertura potrai scegliere tra la carta di debito tradizionale Crédit Agricole Bancomat o la carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi due anni: con quest’ultima, potrai ricevere ben 50 euro in buoni regalo Amazon. E se la utilizzi per i tuoi acquisti, il valore dei buoni aumenta fino a 100 euro, a cui si aggiungono altri 50 se apri il Conto Deposito.

Come ottenere i buoni Amazon con Crédit Agricole

Quella proposta da Crédit Agricole è un’offerta semplice e chiara: canone zero, carta di debito Crédit Agricole Visa a canone gratuito per i primi due anni, prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole e bonifici SEPA online gratuiti. Potrai inoltre gestire l’intera operatività del tuo conto comodamente dall’applicazione Crédit Agricole Italia, da cui puoi effettuare i bonifici, pagare dalla rubrica e gestire carta e conto online. In più, se sottoscrivi in Filiale un Conto Deposito della durata di 12 mesi, riceverai il 3,50% annuo lordo.

Ma parliamo dell’offerta attiva, che ti permetterà di ricevere diversi buoni Amazon da utilizzare come meglio preferisci. Come regalo di benvenuto, se sei un nuovo utente che apre il proprio conto entro il 31 ottobre inserendo il codice promozionale “VISA” nel form di apertura e sottoscrive la carta Crédit Agricole Visa, otterrai 50 euro in buoni.

Puoi avere, inoltre, fino a 100 euro in più. Come? Semplicemente utilizzando la tua nuova Visa online oppure in negozio per i tuoi acquisti. Se spendi almeno 250 euro, riceverai 25 euro in buoni, con 500 euro il buono è di 50 euro, mentre spendendo 1.000 euro otterrai il valore massimo, ovvero 100 euro di buoni Amazon tutti per te.

Un altro modo per ottenere questa sorta di “cashback” gratuito è invitando i tuoi amici attraverso il tuo codice promo e l’app Crédit Agricole Italia. Sia tu che il presentato riceverete 5 euro in buoni regali Amazon: puoi invitare quante persone vuoi, ma il numero massimo di buoni che puoi ricevere è di 6. Ciò significa che potrai ottenere – potenzialmente – altri 30 euro gratuiti. I tuoi amici, affinché l’invito sia valido, dovranno aprire un conto con il tuo codice promo ed effettuare almeno un pagamento entro 60 giorni dall’apertura.

Aprire un conto Crédit Agricole è semplicissimo e puoi farlo direttamente online. Ti basta collegarti alla pagina dell’offerta, scegliere la tua filiale di riferimento e inserire i tuoi dati. Tieni a portata i mano documenti d’identità e tessera sanitaria nazionale. Ricorda che se apri il conto entro un certo periodo di tempo (limitato), il canone è azzerato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.