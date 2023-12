C’è una nuova promozione che riguarda HYPE Premium, il conto online della fintech HYPE che consente di accedere senza limiti a tutti i servizi, anche quelli assicurativi. Chi sceglie di aprire Conto HYPE Premium riceverà subito un bonus di 25 euro, inserendo il codice promo CIAOHYPER. Ecco il link all’offerta.

Con il conto Premium di HYPE, che prevede un canone mensile di 9,90 euro al mese, pagamenti e prelievi sono gratis in tutto il mondo. In più si beneficia di un pacchetto assicurativo completo per viaggi, acquisti e furti presso gli ATM, nonché di un’assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. Poi, associata al conto, c’è la carta di debito World Elite Mastercard.

Come ottenere un bonus di 25 euro immediato con HYPE Premium

Per prima cosa collegati alla pagina dedicata a Conto HYPE Premium e fai clic sul pulsante Registrati per accedere al form di iscrizione. Nella nuova pagina che si apre completa i campi Nome, Cognome, Codice Fiscale, Email, Conferma email, Numero cellulare e Conferma numero cellulare.

Accanto alla voce Hai un codice promo? aggiungi un pallino accanto a Ho un codice promo e inserisci il codice CIAOHYPER. Fatto questo, premi sul tasto Continua per proseguire.

Assicurati ora di tenere a portata di mano un tuo documento di riconoscimento (passaporto, patente o carta di identità), che la fotocamera del tuo smartphone o la webcam del PC funzionino (serviranno per verificare la tua identità) e di trovarti in un luogo silenzioso e ben illuminato, così da completare il video di riconoscimento con successo.

Apri HYPE Premium per ricevere subito un bonus di 25 euro e approfittare dei vantaggi esclusivi legati al conto online all inclusive di HYPE.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi