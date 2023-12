Apple Watch Ultra: un modello più grande arriverà nel 2026

In futuro, Apple potrebbe effettuare rilevanti modifiche al suo smartwatch di punta; Apple Watch Ultra potrebbe arrivare ad avere uno schermo più grande del 10% rispetto a quello attuale e potrebbe perfino decidere di passare alla tecnologia microLED (una speciale funzionalità che sostituirà l’OLED nel giro di qualche anno). Il debutto di un wearable del genere è previsto per il 2026.

Apple Watch Ultra: cosa sappiamo del modello di terza generazione?

Giusto come “remind me“, segnaliamo che l’attuale Apple Watch Ultra di seconda generazione (identico a quello di prima sul fronte estetico) vanta una dimensione del display pari 1,93 pollici mentre il modello con microLED arriverà a ben 2,12”. Questo però porterà ad un aumento sostanziale dei prezzi per il consumatore visto che la tecnologia next-gen promette di essere più costosa rispetto a quella OLED. I fornitori saranno OSRAM e LG Display.

Oramai il piano di Apple nel portare il display microLED sul suo smartwatch più esclusivo è stato confermato da diverse fonti, anche dall’analista di DSCC Ross Young. Questa feature offrirà una luminosità più elevata, una migliorata riproduzione del colore e della gamma dinamica, angoli di visualizzazione migliorati e molto altro ancora. Si dice che le immagini sembreranno “dipinte” sul vetro.

Secondo le ultime informazioni, Apple ha lavorato allo sviluppo di questa tecnologia per quasi un decennio. Dopo che passerà agli OLED sui tablet e sui computer, sposerà questa filosofia per tutti i suoi device. Certo, i tempi non saranno celeri: questa transizione avverrà nel giro di qualche anno.

