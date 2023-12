Apple Watch Ultra: spunta un prototipo con scocca in colorazione scura

In queste ore, grazie al portale della FCC, scopriamo una versione molto particolare del famosissimo Apple Watch Ultra in colorazione “grigio scuro”. Questo prototipo non ha mai visto la luce ma adesso lo possiamo notare in tutto il suo splendore nelle immagini allegate sotto.

Pare proprio che la mela abbia inizialmente pensato di realizzare il suddetto wearable con una scocca avente il retro in ceramica scura; a riportarlo ci ha pensato una serie di documenti depositati presso la FCC (Federal Communications Commission degli Stati Uniti) e individuati dall’insider @ParrotSWD su X.

Apple Watch Ultra: perché non è mai arrivato da noi questo modello?

Sappiamo che tutte le aziende, quando intendono rilasciare un nuovo dispositivo, devono prima condividere i dettagli con il sito per la certificazione FCC; questo è quanto è avvenuto anche con il lancio del primo Watch Ultra prima della sua uscita avvenuta a settembre 2022.

Il modello con la scocca scura non è mai arrivato in commercio; è alquanto strano ma sembra che la società abbia cambiato idea all’ultimo minuto. Dalle foto vediamo pure che l’iterazione avvistata in rete era allo stato “embrionale” visto che presenta pulsanti in plastica dalla dubbia qualità.

Ad ogni modo, molto spesso queste immagini sotto soggette a clausole di riservatezza con date di scadenza; è lecito quindi che una di queste debba essere scaduta da poco ed è ecco svelato il motivo per cui queste immagini sono emerse soltanto adesso.

Attualmente, l’OEM di Cupertino offre (oltre alla line-up SE e Series 9) l’Ultra 2 con scocca in titanio naturale da 49 mm (esteticamente è identico al modello del 2022). Si parlava da tempo di una versione “scura” ma non è mai giunta sul mercato.

