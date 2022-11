Apple Watch Ultra: a 929€ è l'affare del giorno su Amazon

Fermi tutti, abbiamo trovato l’offerta del giorno. Girovagando su Amazon infatti, abbiamo notato che Apple Watch Ultra, nella sua versione con cinturino S arancione (il più bello, a nostro avviso), è sceso a soli 929,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

Capirete bene che si tratta di un risparmio importante rispetto ai 1009,00€ richiesti dal costruttore. Qui ci troviamo di fronte ad uno sconto pari all’8% sul prezzo di listino nonostante sia un gadget uscito da pochissimo sul mercato.

Oltre ad essere relativamente nuovo, è anche richiestissimo. C’è una domanda elevatissima per questo smartwatch, quindi vederlo a 929,00€ non può che renderci felici. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto se siete interessati perché abbiamo ragione di credere che a questa cifra andrà subito Sold Out.

Apple Watch Ultra: non puoi ignorarlo a questo prezzo

C’è poco da fare: acquistare su Amazon spesso regala molte gioie e questo è proprio il caso di dirlo. Ci troviamo di fronte ad un wearable potente, grande, generoso e con una batteria infinita (potrete scordarvi il caricatore a casa se lo indossate per un weekend fuori porta). Ha le medesime features di Apple Watch Series 8, ma dispone di alcune chicche software pensate esclusivamente per gli sportivi. È uno sportwatch più che smartwatch ed è la stessa azienda a ricordarcelo con il materiale pubblicitario.

Non di meno, è un eccellente assistente sanitario, un compagno di allenamenti, un notificatore perfetto e ha un display bellissimo che si vede sempre bene, anche sotto la luce diretta del sole.

Come detto, le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del prodotto; avrete la garanzia di un anno di Apple e quella di Amazon per ben due anni e in più avrete la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023. Non perdete tempo: a 929,00€ potrebbe andare a ruba in poche ore.

