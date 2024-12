Apple Watch Ultra 3 integrerà un sistema di messaggistica satellitare?

Apple sembra intenzionata a rivoluzionare il settore degli smartwatch con l’introduzione di nuove funzionalità nel prossimo Apple Watch Ultra 3, atteso per il 2025.

Tra queste ci sarebbe la messaggistica satellitare, una tecnologia grazie a cui gli utenti potrebbero inviare messaggi di testo via satellite, anche in assenza di connessione Wi-Fi o della rete dati.

Apple Watch Ultra 3: quali sono le novità previste

Uno step in più rispetto alla connettività satellitare introdotta per la prima volta da Apple con l’iPhone 14, utilizzata principalmente per emergenze ed assistenza stradale. Uno smartwatch con tale capacità potrebbe diventare uno strumento essenziale per escursionisti ed avventurieri, eliminando la necessità di portare con sé un iPhone.

Oltre alla messaggistica satellitare, Apple starebbe sviluppando una funzione per il monitoraggio della pressione sanguigna, che potrebbe fare il suo debutto già nei modelli di Apple Watch del prossimo anno. Pur non raggiungendo la precisione dei dispositivi medici professionali, questo strumento offrirebbe un’indicazione utile su potenziali problemi di pressione alta, integrandosi con altre opzioni di salute e sicurezza come il rilevamento delle cadute e l’SOS di emergenza.

Simili innovazioni giungerebbero in un momento cruciale per Apple, che sta cercando di invertire il trend di calo nelle vendite dei suoi smartwatch. L’Apple Watch Ultra 2 non ha apportato cambiamenti significativi rispetto al precedente modello, limitandosi ad introdurre una nuova finitura ed ulteriori opzioni di scelta per i cinturini. Puntando su funzionalità esclusive come la messaggistica satellitare, il produttore sembra voler dare agli utenti motivi concreti per scegliere il costoso modello Ultra.

Infine, Apple starebbe considerando di integrare i modem di MediaTek in alcuni modelli, abbandonando parzialmente Intel ed aprendo le porte alla connettività 5G. Tali aggiornamenti, se effettivamente concretizzati, potrebbero rafforzare ulteriormente la reputazione degli Apple Watch in questo mercato e, soprattutto, consentirebbero di offrire specifiche funzionalità anche in assenza dell’iPhone, distinguendosi dalla concorrenza.