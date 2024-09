Apple Watch Series 9: la colorazione (PRODUCT) RED crolla al minimo storico Amazon

Grande occasione oggi su Amazon dove la colorazione (PRODUCT) RED di Apple Watch Series 9 è disponibile in offerta al minimo storico assoluto di 399 euro invece di 429, con spedizione Prime, cinturino Sport e cassa da 45mm.

Apple Watch Series 9: l’iconica (PRODUCT) RED in sconto

Al di là della colorazione, lo smartwatch mantiene ovviamente le caratteristiche di questa generazione di indossabili firmata Apple, a cominciare dalla possibilità di interagire con il dispositivo senza toccarlo, che rende l’uso del dispositivo ancora più pratico e intuitivo.

Apple Watch Series 9 sarà il tuo compagno ideale in termini di salute, fitness e sicurezza: potrai monitorare dati fondamentali come il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, la qualità del sonno e la temperatura corporea. Per le donne, ecco anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, con l’app Allenamento puoi tenere sotto controllo tantissimi sport e ottenere dati dettagliati sulle tue prestazioni. E per la sicurezza ecco funzionalità come il rilevamento degli incidenti e delle cadute, che possono automaticamente avvisare i soccorsi in situazioni di emergenza.

Resistente alla polvere, agli urti e all’acqua fino a 50 metri di profondità, Apple Watch Series 9 sarà in grado di accompagnarti ovunque, con questo stile iconico dato dalla colorazione (PRODUCT) RED. Acquistala in sconto al prezzo eccezionale di 399 euro invece di 429.