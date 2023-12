Apple Watch Series 9 e Ultra 2 BANNATI in America, ecco perché

Brutte notizie per il colosso di Cupertino: pare che l’azienda sia costretta ad interrompere le vendite di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 per via di contenzioso con un’azienda medica. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Cosa sta succedendo in America con i nuovi Apple Watch?

Poche ore fa, di punto in bianco, Apple ha annunciato la sospensione di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 in America per via di una sentenza della Commissione per il commercio internazionale posta a seguito di una controversia legale su un brevetto da chiarire con la società medica Masimo.

Ad ottobre infatti, dopo una disputa, ITC ha scoperto che il sensore relativo alla misurazione dell’ossigeno nel sangue presente in Apple Watch viola i brevetti di Masimo. Apple quindi ha deciso di interrompere le vendite anticipando il veto della commissione. Lo stop alle vendite (solo in USA, perché da noi è ancora disponibile) partirà il 21 dicembre. A proposito, se volete il modello da 45 mm del Series 9 è disponibile su Amazon a 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Di tutta risposta, Masimo, la compagnia di tecnologia medica che ha rivendicato il brevetto, percepisce il veto dell'ITC come una conferma del fatto che non è in errore e che perfino Apple, l'azienda tech numero uno al mondo, non può andare "sopra la Legge". Ad ogni modo, ci sarà un ricordo da parte del colosso di Cupertino il prossimo 26 dicembre ma tranquilli: il divieto da noi non verrà applicato, al momento.

