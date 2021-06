Il nuovo Apple Watch Series 7 avrà un chipset S7 “dual face” più piccolo; questo è quanto si evince da un rapporto trapelato di recente.

Apple Watch Series 7: un chipset speciale sotto il cofano

Un nuovo rapporto ha rivelato informazioni salienti riguardanti il futuro Apple Watch Series 7. Apparentemente lo smartwatch di nuova generazione dell'azienda presenterà un chipset “S7” più piccolo che permetterà all'azienda di avere più spazio per gli altri componenti interni.

Secondo un rapporto paywalled di DigiTimes (Via MacRumors), l'Apple Watch Series 7 del gigante di Cupertino ospiterà un nuovo SiP (System in Package) a doppia faccia. Questo nuovo chipset sarà realizzato dal fornitore taiwanese ASE Technology. Sul sito ufficiale del fornitore, quest'ultimo ha confermato che la sua tecnologia consentirà la miniaturizzazione dei moduli. In altre parole, l'ultimo smartwatch dell'azienda potrebbe sfoggiare un chipset più piccolo del normale sotto il cofano.

Al momento, il produttore di iPhone dovrebbe lanciare il Series 7 Watch a settembre di quest'anno. Questo mese di lancio è in linea con gli annunci della generazione precedente. Inoltre, il marchio ha anche riferito di aver testato cornici del display più sottili e una nuova tecnica di laminazione che potrebbe avvicinare il display e la copertura in vetro frontale.

Allo stesso modo, avevamo precedentemente segnalato che lo smartwatch avrebbe ricevuto un nuovo design piatto insieme a una nuova variante di colore verde menta. Fughe di notizie passate inoltre, avevano anche affermato che la prossima serie di orologi avrebbe presentato una funzione di monitoraggio del livello di glucosio nel sangue insieme a un sensore di temperatura corporea destinato alla misurazione della febbre.

L'estetica dei nuovi modelli potrebbe avvicinare lo stile del wearable agli ultimi prodotti rilasciati dalla compagnia (iPhone 12, iPad Air IV, iMac, iPad Pro). Sembra però invece, che la compatibilità con i cinturini esistenti rimarrà, quindi, da questo punto di vista, ci sono buone nuove per gli utenti.

Apple

Smartwatch