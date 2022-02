Apple Watch SE è l'offerta pazza di MediaWorld

MediaWorld con il volantino “Che spettacolo la tecnologia” si è davvero superata! Fino al 27 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte, trovi tantissimi prodotti hi-tech scontati fino al 50%. Offerte davvero pazze come quella che ti permette di acquistare il fantastico Apple Watch SE GPS 44mm a soli 299 euro, invece di 339 euro.

Si tratta di un'occasione davvero incredibile. Mettiti al polso questo fantastico smartwatch iOS e goditi tutta la tecnologia e l'affidabilità che solo Apple Watch sa darti. Cassa in alluminio da 44 millimetri e sistema GPS avanzato per avere tutto sotto controllo da un dispositivo pressoché indistruttibile.

Apple Watch SE a questo prezzo è un regalo

Acquistare Apple Watch SE a soli 299 euro è un vero regalo. A fartelo è MediaWorld grazie al volantino “Che spettacolo la tecnologia”, valido fino al 27 febbraio 2022 per tutti gli articoli che non finiscono in sold out.

Questo modello ha tutto e non ha nulla da invidiare agli altri di casa Cupertino. Il suo grande display Retina ti permette di vedere più cose a colpo d'occhio. Inoltre, grazie ai suoi sensori più evoluti puoi monitorare non solo la tua attività durante tutta la giornata, ma anche lo stato della tua salute. Dimensioni e design del display sono identiche ad Apple Watch Series 6!

Raggiungi tutti i tuoi obiettivi e non preoccuparti se piove o finisci sotto la doccia. Questo smartwatch iOS è impermeabile e sa anche nuotare insieme a te in piscina, ma anche al mare. Sarà il tuo inseparabile compagno di avventure.

Non perderti nessuna notifica. Messaggi, email, promemoria e appuntamenti saranno sempre visualizzati sul grande display del tuo nuovo Apple Watch SE. Inoltre, grazie alle casse e al microfono integrati potrai anche rispondere alle chiamate senza dover togliere il tuo iPhone dalla tasca o dalla borsa.

Insomma, non perdere questa occasione che ti sta offrendo MediaWorld. Metti nel carrello il tuo nuovo Apple Watch SE GPS 44mm a soli 299 euro, invece di 339 euro.