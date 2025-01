Apple Watch SE a meno di 200€ con il Fuoritutto Unieuro

Tra le offerte ancora disponibili nell’ambito della promozione Fuoritutto Unieuro c’è anche quella che ha per protagonista l’Apple Watch SE di nuova generazione con cassa da 40mm, ora in vendita al prezzo scontato di 199 euro invece di 259 euro. L’articolo in questione gode inoltre della consegna gratuita a casa e della possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate a interessi zero da 66,33 euro con Klarna o PayPal.

Apple Watch SE in offerta a 199 euro da Unieuro

Al momento, prendendo in considerazione gli altri modelli disponibili, l’ultimo Apple Watch SE rimane l’Apple Watch dal miglior rapporto qualità-prezzo. Rispetto a Watch 8, con cui condivide lo stesso chip S8 e diverse altre caratteristiche, tra cui la resistenza all’acqua, il rilevamento degli incidenti gravi e la risposta alle chiamate, presenta cornici un po’ più generose e mancano l’always-on-display, la misurazione della temperatura e dell’ossigenazione del sangue, così come l’ECG. A livello di sensoristica sono queste dunque le uniche mancanze, rispetto a uno smartwatch come Watch 8 ancora strettamente attuale.

Il modello in offerta presenta una cassa in alluminio color Galassia che misura 40 mm, con l’aggiunta del cinturino Sport (anche lui color Galassia). Volendo, è possibile trovare delle alternative, come ad esempio l’Apple Watch SE da 44mm con cassa in alluminio color Galassia e cinturino Sport Loop color Verde Lago, in offerta a 229 euro invece di 289 euro. Lo stesso modello è disponibile anche con cassa in alluminio Mezzanotte e cinturino Sport Band anch’esso color Mezzanotte, sempre al prezzo scontato di 229 euro invece di 289 euro.

Ricapitolando l’offerta iniziale, grazie alla promozione Fuoritutto del sito Unieuro Apple Watch SE nella versione da 40mm è in vendita al prezzo scontato di 199 euro anziché 259 euro, con tanto di consegna gratuita a casa e possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 66,33 euro. Le offerte della promo Fuoritutto termineranno alle ore 23:59 di giovedì 30 gennaio.