Apple Watch SE 3 ancora più economico ma con cassa in plastica?

Apple Watch SE 3 costerà ulteriormente meno grazie a materiali più economici? L’ipotesi è tutt’altro che improbabile.

Come certamente ricorderete, in passato Apple ha provato ad ingolosire i consumatori più attenti al budget introducendo l’iPhone 5c in plastica. Tuttavia, lo smartphone non ha riscosso il successo sperato e l’azienda ha dovuto rivedere la sua strategia. Da quel momento, Apple ha iniziato a lanciare diversi dispositivi con la dicitura SE, tra cui telefoni e smartwatch, che offrono una tecnologia ben collaudata (o meglio, datata) invece di compromettere la qualità costruttiva.

Tuttavia, nonostante l’evidente fallimento dell’iPhone 5c, sembra che il colosso di Cupertino stia riconsiderando l’idea di utilizzare la plastica ma nel processo produttivo del futuro Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE 3 sfiderà Samsung Galaxy Watch FE

Secondo un report pubblicato su Bloomberg, Apple starebbe esplorando diverse strade per ridurre il costo del Watch SE 3. Una delle strategie potrebbe essere quella di sostituire la scocca in alluminio con una in plastica rigida.

Attualmente, l’Apple Watch economico costa più del nuovo Samsung Galaxy Watch FE: quest’ultimo modello è senza dubbio più appetibile per i consumatori alla ricerca di uno smartwatch conveniente ma dalle prestazioni affidabili. Di conseguenza, un significativo calo di prezzo dell’Apple Watch SE 3 consentirebbe all’azienda di competere con Samsung in questa specifica fascia di mercato.

È importante notare come la multinazionale statunitense abbia spesso creato prototipi di vario genere senza però che questi venissero necessariamente messi in vendita. Ciò significa che, sebbene il report di Bloomberg suggerisca un possibile utilizzo della plastica, non è detto che l’idea trovi poi un effettivo riscontro nella realtà. Allo stesso tempo, non è neppure da escludere l’arrivo di un Apple Watch in plastica più in là nel tempo.

Per quanto riguarda nello specifico Apple Watch SE 3, ricordiamo che la sua presentazione ufficiale potrebbe avere luogo nel corso dell’evento autunnale della società, vale a dire tra circa due mesi.