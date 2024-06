Apple Watch 10 vi stupirà: display più grande e chassis sottilissimo

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il prossimo Apple Watch Series 10 sarà caratterizzato da un design ancora più al passo con i tempi, grazie allo chassis più sottile oltre che al display più ampio rispetto all’Apple Watch Series 9.

Kuo ha inoltre osservato che la tendenza verso schermi “importanti” a bordo degli smartwatch è sempre più marcata negli ultimi anni, evidenziando la continua evoluzione di questo particolare mercato.

Nuovo design per celebrare i 10 anni di Apple Watch

Nello specifico, l’analista prevede che Apple Watch Series 10 vedrà un aumento nelle dimensioni generali della cassa, passando dagli attuali 41 mm e 45 mm a circa 45 mm e 49 mm. Uno chassis più grande implica naturalmente un display più generoso: per fare un esempio, l’attuale Apple Watch Ultra 2 ha una cassa di 49 mm. Se queste dimensioni si rivelassero corrette, il cambiamento nella diagonale dello schermo sarebbe davvero significativo per la linea standard degli Apple Watch.

Nonostante la crescita in termini di grandezza, il telaio risulterebbe comunque più sottile rispetto a quello degli smartwatch Apple ora in commercio. L’ipotesi trova corrispondenza in ciò che ha dichiarato Mark Gurman di Bloomberg, ribadendo il fatto che Apple vorrebbe applicare questa soluzione di design anche ai prossimi iPhone e MacBook Pro.

Discorso differente per quanto riguarda il nuovo Apple Watch Ultra 3: nel caso del modello più prestigioso della futura gamma, Kuo non si aspetta un aumento delle dimensioni ma prevede sostanzialmente la stessa grandezza dell’attuale Ultra 2.