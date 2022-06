Apple Watch 7 GPS 45 mm a 384€: Amazon è FUORI CONTROLLO

Apple Watch 7 in edizione GPS, modello di ultima generazione, crolla su Amazon a prezzo insperato. Puoi portare a casa la versione con cassa in alluminio da 45 mm a 384€ circa appena invece di 469€. Lo trovi in diversi colori, ma dovrai scegliere e completare l’ordine al volo. A questo prezzo rimarrà certamente disponibile per pochissimo tempo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Apple Watch 7 GPS 45 mm precipita su Amazon

Un prodotto che non ha bisogno di particolari presentazioni. Gli smartwatch del colosso Americano rappresentano una filosofia di utilizzo a parte, rispetto al resto dei wearable. Lo indossi, senza nemmeno rendertene conto lo abbinerai al tuo iPhone, e – se quel momento in poi – non utilizzerai più dispositivi di altri brand. Il motivo? Semplice: è l’approccio che cambia.

Lo smartwatch impara a conoscerti e ti permette un utilizzo che sia limato sulle tue abitudini. Non dovrai impazzire tu per imparare a utilizzarlo. Un esempio banale? Se ti svegli prima del suono delle sveglie, ti chiederà se vuoi spegnerle. Se lavi le mani, inizierà a contare i secondi, in modo che tu possa farlo correttamente. Si tratta solo di un paio delle miriade di piccole attenzioni che – di fatto – rendono questo prodotto unico nel suo genere.

Nel caso del wearable in sconto su Amazon, ci riferiamo all’ultimo modello in assoluto e quindi con tutte le migliorie estetiche e hardware che comporta. Inoltre, si tratte della versione con il display più ampio e quindi ancora più facile leggere informazioni e notifiche. Salute e sport direttamente dal polso.

Non perdere la spettacolare occasione del momento e completa l’ordine al volo per accaparrarti Apple Watch 7 GPS con cassa in alluminio da 45 mm a 384€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.