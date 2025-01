Apple vuole sfidare Samsung con un nuovissimo modello di occhiali smart AR

Apple ha fatto parlare di sé nel 2023 con il lancio del Vision Pro, il suo primo visore per la realtà mista, disponibile negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Siamo ora nel 2025 e non ci sono ancora novità ufficiali circa un eventuale successore.

Le uniche informazioni provengono da voci di corridoio alimentate da Mark Gurman, noto insider di Bloomberg che ha recentemente svelato nuovi dettagli relativi agli occhiali smart AR, su cui Apple starebbe lavorando da tempo.

Cosa sappiamo sui futuri smart glasses di Apple

Secondo Gurman, Apple non avrebbe abbandonato il progetto degli occhiali AR, anzi, starebbe investendo in tecnologie avanzate come i microLED, sviluppati in un laboratorio segreto a Santa Clara, in California. Questi display, più efficienti e luminosi rispetto agli OLED, potrebbero a tutti gli effetti rappresentare il core tecnologico del dispositivo.

Inoltre, Apple starebbe sviluppando una nuova versione di visionOS, il sistema operativo creato per il Vision Pro, così da adattarlo alle esigenze degli occhiali AR. Tuttavia, nonostante i progressi, il lancio sembra ancora lontano: Gurman stima che potrebbero volerci almeno tre anni, a causa delle complessità tecniche che stanno rallentando il progetto.

Nel frattempo, Apple pare intenzionata a spingere con le innovazioni nel campo dei dispositivi indossabili. Tra queste, spiccano gli AirPods dotati di fotocamera, un’idea di cui si parlava già nel 2023, ed un nuovo visore per la realtà mista più economico rispetto al Vision Pro, pensato per ampliare l’accessibilità del mercato a questa tecnologia.

La concorrenza, ovviamente, non resta a guardare. Samsung e Google stanno collaborando per lo sviluppo di nuovi occhiali smart basati su Android XR, il sistema operativo di Google per la realtà mista. Per cui, la vera sfida per Apple consisterà nel distinguersi non solo con le innovazioni a livello tecnico ma anche con una strategia di prezzo più ponderata, considerando le critiche ricevute per il costo elevato del Vision Pro.