Apple vuole ancora stupire e scommette sugli AirPods con fotocamere integrate

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe vagliando l’ipotesi di integrare delle fotocamere negli AirPods: una novità che potrebbe rivoluzionare l’esperienza d’uso di questi auricolari.

Non si tratterebbe, però, di fotocamere tradizionali destinate allo scatto di immagini, quanto piuttosto di sensori ad infrarossi con una funzione ben precisa.

Cosa sappiamo sugli AirPods con fotocamere integrate di Apple

L’analista Ming-Chi Kuo, che da sempre fornisce anticipazioni sulle future mosse dell’azienda di Cupertino, aveva già anticipato questa possibilità, parlando di una produzione in serie prevista per il 2026. Questi sensori, simili al sistema Face ID degli iPhone, si concentrerebbero sul rilevamento della posizione dell’utente e sull’ambiente circostante in modo da migliorare l’esperienza di audio spaziale. Immaginate di guardare un video con Apple Vision Pro indossando questi nuovi AirPods: girando la testa, la sorgente sonora si intensificherebbe nella direzione in cui vi state muovendo, creando una sensazione di maggiore coinvolgimento.

Non è tutto: le fotocamere a infrarossi potrebbero funzionare anche con le gesture, consentendo di interagire con altri dispositivi tramite semplici movimenti delle mani. Dunque, non solo un audio più immersivo ma anche nuove modalità di utilizzo con gli apparecchi di casa Apple. La data di uscita, ipotizzando che la produzione di massa inizi come pianificato, potrebbe essere rintracciata tra il 2026 ed il 2027: un arco temporale che lascia intendere come l’azienda stia lavorando su questa tecnologia già da diverso di tempo. L’introduzione di queste particolari fotocamere sugli AirPods rappresenterebbe un progresso notevole per Apple, aprendo a nuove prospettive per l’integrazione tra i diversi dispositivi e creando un ecosistema ancora più ricco ed interconnesso.