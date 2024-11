Apple Vision Pro è un costosissimo flop: si spera nel modello economico

Apple Vision Pro ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia, per via delle sue capacità innovative nel campo della realtà aumentata (AR) e virtuale (VR).

Tuttavia, il prezzo proibitivo di $3.500 lo rende un prodotto fuori portata per molti consumatori. Apple è consapevole di questa limitazione e sembra che stia lavorando ad una variante più accessibile, anche se l’analista Ming-Chi Kuo ritiene che questa versione non sarà disponibile prima del 2027.

Bisognerà aspettare per l’Apple Vision Pro economico

Nel frattempo, Apple dovrebbe rilasciare il prossimo anno un aggiornamento dell’attuale Vision Pro, dotato del nuovo chip M5. Questa nuova generazione potrebbe migliorare le prestazioni, ma difficilmente basterà a renderlo un dispositivo di massa. Kuo sostiene che l’Apple Vision Pro rimarrà a lungo un prodotto di nicchia, con usi specifici ed una platea ristretta, molto simile alla gamma HomePod, dove solo il modello mini ha conquistato un pubblico più ampio. La limitata diffusione del Vision Pro, secondo Kuo, è dovuta principalmente al prezzo, che ne restringe l’accessibilità.

Nonostante lo scetticismo dell’analista, un Apple Vision Pro a costo ridotto potrebbe effettivamente cambiare la situazione, attirando un’utenza più ampia ed incuriosita dall’opportunità di esplorare AR e VR senza un pesante investimento monetario. Il possibile interesse per una variante economica del Vision Pro si basa sulla crescente domanda di esperienze immersive, che però resta vincolata al fattore prezzo.

Per ora, chi attende una versione più accessibile del visore di Apple dovrà armarsi di pazienza, poiché l’ipotetica variante economica non è prevista a breve termine e potrebbe essere soggetta a cambiamenti nei piani strategici. Nel frattempo, l’azienda continuerà a concentrarsi sul modello standard e su come valorizzare il Vision Pro all’interno di un mercato in continua evoluzione. Questo approccio consentirebbe ad Apple di comprendere meglio le esigenze degli utenti ed eventualmente prepararsi al lancio di una versione più economica in futuro.