Secondo quanto dichiarato da Mark Gurman, sembra che Apple stia esplorando la possibilità di commercializzare un iPad con schermo ancora più grande del modello “Pro” da 12,9 pollici.

iPad: un tablet dalle dimensioni gigantesche è nell'aria

Nella prima edizione della sua nuova newsletter Power On per Bloomberg, Mark Gurman ha affermato che Apple sta esplorando la possibilità di realizzare iPad con display più grandi, anche se ha aggiunto che una potenziale versione è probabilmente lontana almeno di qualche anno.

Da quanto si evince da un estratto dalla newsletter di Gurman, si legge chiaramente:

Mi è stato detto che Apple ha ingegneri e designer che esplorano iPad più grandi che potrebbero arrivare nei negozi un paio di anni dopo. Sono improbabili per il prossimo anno, con l'attenzione di Apple su un iPad Pro riprogettato nelle dimensioni attuali per 2022, ed è possibile che non arrivino mai. Ma un grande iPad sarebbe il dispositivo perfetto per molte persone, me compreso, e continuerebbe a confondere i confini tra tablet e laptop.

L'attuale iPad Pro è disponibile con display da 11 pollici e 12,9 pollici. In un precedente rapporto Bloomberg, Gurman e Debby Wu hanno affermato che Apple starebbe testando un nuovo iPad Pro con un retro in vetro che supporterà la ricarica wireless per il rilascio nel 2022.

Dimensioni del display più grandi aiuterebbero a sfocare ulteriormente le linee tra l'iPad Pro e il MacBook Pro, quest'ultimo disponibile con uno schermo fino a 16 pollici. Tuttavia, molti clienti credono ancora che iPadOS non sfrutti appieno l'hardware del tablet e Gurman ha affermato che l'azienda di Cupertino alla fine dovrà permettere agli utenti l'installazione dei file .dmg di MacOS e un multitasking simile a quello dei PC.

Apple ha aggiornato l'ultima volta l'iPad Pro ad aprile con il suo chip M1 progettato su misura, introducendo il supporto Thunderbolt, la nconnettività 5G sui modelli cellulari, un display mini-LED sul modello da 12,9 pollici, fino a 2 TB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM.

