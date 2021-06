Il 7 giugno scorso, Apple ha annunciato aggiornamenti alle sue principali piattaforme software. La società ha parlato di molte innovazioni di rilievo, ma non sono state svelate ancora molte delle sue features più e utili. Il video blogger Steven Fjordstrom ha notato che l'azienda ha notevolmente migliorato l'app File in iPadOS 15, avvicinandola in termini di funzionalità al Finder su macOS desktop.

iPadOS 15: il file manager è tutto nuovo

Innanzitutto, il file manager dell'iPad ha ricevuto il supporto per il file system NTFS di Windows. Pertanto, gli utenti iPad saranno in grado di utilizzare unità esterne per trasferire dati tra tablet e PC Windows senza alcun problema. Tuttavia, vale la pena notare che, come in macOS, non sarà possibile modificare i file su dispositivi con il file system NTFS. Gli utenti potranno solo visualizzare i documenti, nonché copiare i dati su un'unità o da un'unità alla memoria del tablet.

In secondo luogo, c'è un nuovo indicatore circolare nell'applicazione File che indica l'avanzamento durante la copia o lo spostamento dei file. Facendo click su di esso si aprirà una barra di avanzamento più grande che mostra maggiori dettagli sull'operazione.

Tra le altre cose, l'app File in iPadOS ti consentirà di selezionare più cartelle o file quando si utilizza il mouse o il trackpad per eseguire determinate azioni e fornirà anche la possibilità di dividere i file per tipo, in modo simile a come puoi farlo nel Finder.

Non di meno, il colosso di Cupertino ha annunciato un aggiornamento per il sistema operativo del tablet iPadOS. Gli sviluppatori hanno cercato di migliorare l'interfaccia dei dispositivi con il nuovo sistema e aumentare il loro multitasking, che è diventato il tema centrale dell'upgrade in arrivo.

Gli utenti possono raggruppare comodamente le applicazioni in sezioni nell'App Library e questo avviene automaticamente, a seconda dell'argomento o dello scopo dell'applicazione. Ad esempio, si potranno raccogliere giochi in una cartella, applicazioni finanziarie o applicazioni educative in un'altra e via dicendo.

