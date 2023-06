Apple Vision Pro: le band per la testa si dovranno comprare a parte

Neanche un mese fa, l’OEM di Cupertino ha presentato il suo nuovo grande gadget tech destinato a cambiare il mondo così per come lo conosciamo. In poche parole, presto faremo la conoscenza del famigerato headset Apple Vision Pro. Stando a quanto leggiamo da un rumor online, pare che l’azienda non inserirà la band (il cinturino, per intenderci) all’interno della confezione. Questo accessorio (indispensabile, tra l’altro) si dovrà acquistare a parte.

Apple Vision Pro: in confezione ci sarà solo il visore?

Facciamo un passo indietro: durante la WWDC Apple ha presentato il suo primo visore per la realtà mista; il gadget segna ufficialmente l’ingresso dell’azienda in un nuovo segmento di mercato. Ad oggi abbiamo letto tantissime notizie, rumors, leaks e abbiamo fatto ipotesi in merito alle funzionalità di cui disporrà o in merito alle cose che sarà in grado di fare. Oggi scopriamo che la band per la testa, il famoso cinturino dotato di una fascia elastica costruita in tessuto a maglia 3D, non sarà presente all’interno della scatola di vendita.

Attenzione però: il leak non è alquanto specifico e non è molto chiaro. Potrebbe anche essere che il rumor faccia riferimento ad un’altra band e non al cinturino principale. Di fatto, in fase di presentazione, abbiamo visto una particolarissima cinghia che dovrebbe servire per bilanciare il visore e impedire di conseguenza, di spostare lo stesso accidentalmente con un movimento della testa. Ad ogni modo, conoscendo Apple, è probabile che in confezione non troveremo nulla e che saremo tenuti ad acquistare tutto a parte, batteria compresa. Non ci resta che attendere maggiori dettagli in futuro; restate connessi con noi per ulteriori informazioni.

