Apple Vision Pro: brutte notizie, da noi arriverà fra due anni

Stavate aspettando il nuovo visore di Apple? Brutte notizie: sembra che Apple Vision Pro arriverà prima negli Stati Uniti nel corso del 2024, verso fine anno in UK e in Canada e, solo nel 2025, in Europa e nel resto del mondo. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman con un post all’interno del giornale. Tuttavia, specifica, no è stata presa alcuna decisione ufficiale in merito; tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Apple Vision Pro: debutto europeo previsto per il 2025, pare

Nel corso del suo post, il giornalista di Bloomberg ha detto che Apple porterà Apple Vision Pro nel nostro continente e in Asia solo dopo aver annunciato il prodotto in America, nel Regno Unito e in Canada. Il gadget sarà acquistabile solo presso lo store online del marchio e, in una fase successiva, la commercializzazione verrà estesa in più modi.

Intanto, negli USA, pare che la compagnia si stia già preparando al debutto dell’innovativo gadget; ci saranno piani e abbonamenti speciali per portarselo a casa con piccole rate mensili (anche perché il costo al pubblico dovrebbe superare i 3500 dollari, stando a quanto annunciato alla WWDC). Inoltre, almeno in una prima fase iniziale, ci saranno poche copie per l’acquisto: offerta limitata, commercializzazione a saltelli e prezzo elevato. Nello specifico, si legge:

L’azienda designerà aree speciali nei negozi con posti a sedere, unità dimostrative per cuffie e strumenti per dimensionare gli accessori per gli acquirenti. Mentre il dispositivo sarà venduto in tutte le circa 270 sedi Apple negli Stati Uniti, la società sta pianificando le sezioni per Vision Pro inizialmente nei negozi nelle aree principali, come New York e Los Angeles, prima di distribuirle a livello nazionale, secondo le persone con conoscenza dei piani.

Voi cosa ne pensate? Lo state aspettando? Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’interessante offerta a tema Apple: il MacBook Air da 13″ oggi costa solo 1199,00€, spese di spedizione incluse.

