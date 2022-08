Apple: UFFICIALE, svelata la data dell'evento di iPhone 14

Apple ha appena annunciato la data del nuovo keynote autunnale; si chiamerà “Far Out” e si terrà il 7 settembre. All’interno di questa conferenza conosceremo iPhone 14, Apple Watch Series 8 e molto altro ancora.

Ci siamo: dopo numerose indiscrezioni, finalmente la mela ha riferito che terrà un evento speciale il 7 settembre alle ore 10:00 (Pacific Time). Da noi corrisponde alle 19:00 quindi restate connessi con noi per scoprire tutte le ultime novità della mela.

Apple: Far Out si terrà il 7 settembre, UFFICIALE

Lo show si terrà presso lo Steve Jobs Theatre all’interno del campus di Apple Park a Cupertino, in California. Tuttavia, sarà preregistrato ma verrà trasmesso in diretta in quella giornata con diversi media internazionali.

Verosimilmente faremo la conoscenza della nuova line-up iPhone 14; dovrebbe esserci un mini iPhone da 5,4 pollici, un iPhone da 6,1 standard, un Pro da 6,1″ e un Pro Max da 6,7″. Si diceva che ci sarebbe stato un Max non Pro al posto del mini, ma Evan Blass ha appena smentito i rumors.

Ad ogni modo, i modelli Pro saranno i più interessanti del quartetto. Presenteranno una main camera da 48 Megapixel, un sensore anteriore di nuova generazione con autofocus, un processore Apple Bionic A16, uno schermo con foro e pillola al posto del notch e non solo.

I modelli basici dovrebbero disporre ancora del chip A15, di una nuova lente ultrawide, di un modem 5G più veloce e del WiFi 6E. Sull’iPhone 14 Max (o Plus) non ci sono informazioni aggiuntive. Ci sarà? Non ci sarà? Mistero.

Fra le altre cose ci aspettiamo la rinnovata gamma di orologi: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2022) e un esclusivo modello Pro con cassa da 47 mm, più resistente, premium, pensato per gli sport estremi. Ad ogni modo, prendete questi rumor con “un pizzico di sale”. Vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

