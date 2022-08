iPhone 14 Mini si farà: SORPRESA delle soprese! (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, sembra che finora tutti i rumors sulla line-up di iPhone 14 si siano rivelati sbagliati in merito alla cancellazione del modello mini. Sembra che apple svelerà il dispositivo insieme a tutti gli altri prodotti della gamma.

Stando a quanto si legge dal portale di 91mobiles, scopriamo che, grazie al leaks fornito da uno dei noti tipster del web, Evan Blass, Apple lancerà sette nuovi dispositivi durante il keynote di settembre. Troveremo iPhone e iPad.

iPhone 14 mini si farà: ecco perché

Le informazioni sembra che derivino da uno dei rivenditori ufficiali della mela per la regione asiatica. Evan ha così potuto constatare che l’azienda di Cupertino lancerà:

iPhone 14 Mini;

iPhone 14;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPad 10.2 (10a generazione);

iPad Pro 12.9 (6a generazione);

iPad Pro 11 (4a generazione).

Questi gadget dovrebbero vedere la luce il prossimo 7 settembre durante un evento (preregistrato) all’Apple Park in California. I preordini dovrebbero partire dal 9 del mese e la commercializzazione di lì a poco.

L’arrivo di un iPhone mini è una sorpresa per tutti; per un anno abbiamo letto pareri totalmente opposti. Si parlava del debutto di un iPhone 14 Max non Pro (o Plus), e invece…

Sugli altri rumors oggi non abbiamo modo di constatare eventuali veridicità o criticità; i Pro avranno un nuovo elemento sul pannello anteriore (un foro e una pillola) al posto del notch, un processore Apple A16 e una main camera da 48 Mpx.

Per quanto concerne gli iPad ci aspettiamo il SoC Apple Silicon M2 sulle versioni Pro, schermi miniLED e ricarica MagSafe. iPad di decima generazione invece, avrà un linguaggio di design ereditato dagli altri prodotti della famiglia, con USB C, bordi squadrati e schermo LCD da 10,5″.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.