Apple TV 4K (64 GB): sconto SUPER, la paghi soltanto 159€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un prodotto pazzesco per l’intrattenimento domestico; di fatto, se stai cercando un gadget speciale per rendere smart la tua TV, per effettuare il mirroring dei tuoi contenuti presenti su iPhone, iPad o Mac, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. La meravigliosa Apple TV 4K su Amazon ha un prezzo ridotto a soli 159,00€, IVA inclusa e pensa che presenta le spese di spedizione comprese. Il modello in questione ha 64 GB di memoria interna, così potrai installare centinaia di applicazioni, archiviare file, foto e video a volontà.

Apple TV 4K: ecco perché devi prenderla adesso

Andiamo con ordine: la Apple TV 4K è stata pensata per offrire un’esperienza visiva straordinaria. Grazie al supporto per l’alta definizione 4K HDR e per il Dolby Vision, ogni dettaglio dei tuoi contenuti preferiti sembrerà prendere vita sullo schermo del tuo televisore. Avrai anche accesso a un’incredibile varietà di contenuti; potrai guardare film e serie TV su Apple TV+, avrai accesso a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre ancora.

Il telecomando Siri incluso semplifica la navigazione e la ricerca. Basta chiedere all’assistente vocale della mela di trovare un film, una serie TV o anche di controllare la temperatura nella tua casa (se hai dispositivi HomeKit associati). È veloce, intuitivo e ti permetterà di trovare ciò che desideri senza dover digitare lunghi titoli o cercare manualmente.

Questo gadget non è solo un dispositivo per lo streaming, ma anche una piattaforma perfetta per i giochi e le app. E non finisce qui: potrai utilizzarla anche con i controller da gaming delle console più famose: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Dulcis in fundo, se possiedi già dispositivi Apple come iPhone, iPad, o un Mac, questo accessorio si integrerà perfettamente con il resto del tuo ecosistema.

Insomma, se desideri trasformare il tuo televisore in un centro multimediale completo, ricco di contenuti di alta qualità e funzionalità innovative, ti consigliamo di acquistare adesso Apple TV 4K visto che, nella sua iterazione da 64 GB si trova in offerta speciale su Amazon a soli 159,00€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. Corri a prenderla adesso.

