Apple TV 4K (64 GB): a soli 159€ è l'accessorio da avere

Se possiedi l’ecosistema della mela e desideri trasformare il tuo salotto in un centro di intrattenimento di prima classe, non puoi perderti l’opportunità di acquistare la Apple TV 4K. Nello specifico, oggi, su Amazon, puoi portarti a casa la versione da 64 GB a soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo gadget è perfetto per la tua TV, e ti fornirà un accesso illimitato a film, serie TV, giochi e tanto altro ancora. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso ma sii veloce, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

La Apple TV 4K ti permetterà di godere dei tuoi contenuti preferiti con una qualità video eccezionale, grazie alla risoluzione 4K e al supporto per l’HDR. Sappi che non manca il supporto al Dolby Atmos, così vivrai un’esperienza audio incredibilmente coinvolgente.

Con questa box avrai accesso a una vasta libreria di contenuti provenienti dalla Apple TV+, il servizio di streaming della mela che offre film, serie TV e documentari originali (ma non solo). Inoltre, potrai accedere a servizi esterni come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max e molti altri ancora. Il Siri Remote consente di controllare la tua Apple TV con facilità e intuitività; potrai sfruttare la tua voce per cercare film, regolare il volume, controllare la riproduzione e non solo. Si possono scaricare tantissime applicazioni e giochi direttamente sulla tua TV e con AirPlay potrai condividere facilmente foto, video, musica e altro ancora dal tuo iPhone o iPad. Su Amazon costa solo 159,00€ nella sua iterazione con memoria da 64 GB; non lasciartela sfuggire.

Con Amazon avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai beneficiare della garanzia di un anno con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspetti?