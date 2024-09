Apple: trimestre nero nel mercato degli smartwatch, sale Huawei

Nonostante Apple continui a dominare le vendite globali di smartwatch, gli ultimi risultati trimestrali sono tutt’altro che positivi.

Secondo i dati raccolti dall’International Data Corporation (IDC), le spedizioni di Apple Watch nel Q2 2024 sono scese a 5,7 milioni di unità rispetto a 6,5 milioni del Q2 2023: una diminuzione significativa, anche se altre fonti riferiscono cifre diverse.

Canalys, per esempio, stima che Apple abbia spedito 7,7 milioni di smartwatch nello stesso periodo, evidenziando una divergenza nei dati raccolti dalle due società di ricerca.

Tuttavia, entrambe le fonti concordano su un calo delle vendite rispetto all’anno precedente, con IDC che rileva un calo di 800.000 unità e Canalys che osserva una riduzione più contenuta di 400.000 unità. Indipendentemente dai numeri esatti, si evidenzia una battuta d’arresto per Apple che sta affrontando una concorrenza sempre più temibile.

Secondo le stime dell’IDC, la quota di mercato globale di Apple nel settore dei dispositivi da polso è scesa al 13,1%, posizionandola al terzo posto dietro Huawei e Xiaomi. Nonostante rimanga un leader assoluto nel mercato degli smartwatch, Apple sta quindi affrontando una situazione che vede i principali competitor guadagnare terreno in maniera sempre più decisa, evidenziando la necessità di innovazione per mantenere il suo vantaggio competitivo in futuro.

D’altro canto, è anche bene essere un filo realistici: altri produttori pagherebbero oro per affrontare la stessa “crisi” che in questo momento sta coinvolgendo Apple nel settore.