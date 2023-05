Apple: svelato quanto costerà ad Apple la produzione del primo visore per la realtà mista

Il primo visore per la realtà mista di Apple dovrebbe costare circa 1500 dollari all’azienda; questo implica che il prezzo finale per l’utente non potrà non essere inferiore ai 3000 dollari, a quanto pare. Lo riporta un nuovo report che proviene dall’Asia, condiviso sul portale di XRDailyNews.

Apple: gli ultimi dettagli sul visore

Andiamo con ordine: da un rapporto di Minsheng Electronics, un portale che ha fornito, con accuratezza, una descrizione dettagliata dei costi dei componenti dell’headset della mela, scopriamo che il costo di produzione del visore sarà superiore ai 1400$; fra spedizione e BOM, Apple spenderà almeno 1600$ per realizzarne un singolo modello.

Fra i componenti più costosi del suddetto gadget troveremo sicuramente gli schermi microOLED che pare abbiano un prezzo che si aggira dai 280 ai 320 dollari cadranno; non mancheranno ben 14 moduli fotografici dal valore di 160 dollari. Il processore Apple Silicon e il coprocessore di immagine separato avranno un prezzo di circa 140 dollari e infine, l’assemblaggio totale dovrebbe costare 120$. Apple si aspetta di produrre oltre 500.000 unità.

Da un rapporto di Wellsenn XR invece, apprendiamo che l’headset costerà – in totale – 1509 dollari, mentre un altro report suggerisce che la produzione si attesterà intorno ai 1300 dollari. L’esperto di XR Lynch invece, ha dichiarato che con questo gadget, il margine di profitto per il colosso di Cupertino sarà notevolmente inferiore rispetto agli altri device presenti in azienda. Mark Gurman di Bloomberg conclude affermano che il costo del dispositivo sia stato superiore al miliardo di dollari (per anno) e che sia in cantiere da tantissimo tempo.

Come si chiamerà il famoso visore? Stando a quanto si ipotizza, dovrebbe venir annunciato come “Apple Reality Pro”, ma è solo una supposizione che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.

