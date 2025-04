Apple supera Samsung nel mercato degli smartphone, anche grazie ad iPhone 16e

Il primo trimestre dell’anno, in genere, tende a riconfermarsi come un momento favorevole per Samsung. Di volta in volta, con il lancio dei nuovi Galaxy S, l’azienda sudcoreana sfrutta l’entusiasmo del pubblico e si prepara a dominare le vendite globali nel mercato degli smartphone.

In questo 2025, però, le cose sono andate diversamente. Nel primo trimestre, Apple ha sorpreso tutti, superando Samsung e conquistando per la prima volta la medaglia d’oro per quanto riguarda le vendite globali.

Samsung cede il primato ad Apple: i dati parlano chiaro

Secondo i dati di Counterpoint Research, le vendite globali degli smartphone sono cresciute del 3% su base annua nel Q1 2025. Apple ha guidato la classifica con una quota del 19%, mentre Samsung si è posizionata al secondo posto con il 18%. Nonostante il lancio della serie Galaxy S25, che ha comunque registrato ottime performance, Samsung non è riuscita a mantenere il suo “solito” vantaggio.

Il merito del sorpasso di Apple ai danni di Samsung va attribuito in gran parte all’iPhone 16e, smartphone economico presentato lo scorso febbraio. Questo dispositivo ha permesso all’azienda di Cupertino di espandere la sua clientela e registrare una crescita a doppia cifra in mercati strategici come il Medio Oriente, l’Africa, il Sud-est asiatico, il Giappone e l’India. Anche in contesti altamente competitivi, Apple ha saputo capitalizzare l’interesse dei consumatori con una proposta accessibile ma allettante.

Dal canto suo, Samsung ha beneficiato delle importanti vendite dei Galaxy S25, ed in particolare del Samsung Galaxy S25 Ultra, che ha visto un significativo aumento in termini di spedizioni. Anche i nuovi modelli della serie Galaxy A hanno contribuito positivamente, spingendo le vendite complessive dell’azienda a registrare una crescita a doppia cifra nel mese di marzo.

Per cui, nonostante i risultati più che apprezzabili, i nuovi smartphone Samsung non hanno impedito ad Apple di attuare un sorpasso del tutto inaspettato: la multinazionale sudcoreana farebbe quindi bene a rivedere le sue strategie, anche in termini di innovazione?