iPhone 16e: quant'è resistente il nuovo smartphone economico di Apple?

L’iPhone 16e, l’opzione più conveniente per accedere ad Apple Intelligence, è arrivato sul mercato con un prezzo di partenza di 729 euro in Italia. Nonostante il costo inferiore rispetto all’iPhone 16 base, che di listino arriva a 979 euro, il dispositivo non sembra offrire molto in termini di innovazione.

Tuttavia, per chi volesse acquistare un iPhone senza spendere una cifra elevata, potrebbe essere la soluzione da considerare. Una delle domande più frequenti, però, riguarda la sua resistenza: vale la pena investire in una cover protettiva? Un recente test di resistenza condotto dal noto YouTuber JerryRigEverything prova a rispondere al quesito.

iPhone 16e non delude in questo test di resistenza

Il test ha rivelato che, nonostante il prezzo più accessibile, Apple non ha risparmiato sulla qualità dei materiali. Lo schermo Ceramic Shield, ad esempio, ha dimostrato una buona resistenza ai graffi, con segni leggeri che compaiono al livello 6 e solchi più profondi visibili solo al livello 7. Questa performance è paragonabile a quella dell’iPhone 16, il che è certamente un punto a favore del 16e. Tuttavia, i bordi in alluminio si graffiano con facilità anche se, come evidenziato dal test, nemmeno il titanio utilizzato nell’iPhone 16 Pro è esente da questo problema. Il rivestimento PVD sul titanio, infatti, si è dimostrato altrettanto vulnerabile ai graffi quanto l’alluminio anodizzato.

Per quanto riguarda la resistenza generale, l’iPhone 16e ha superato il test di piegatura senza particolari criticità, dimostrando una solidità simile ai modelli più costosi: un risultato confortante per gli utenti, che scongiura il rischio di un nuovo “bendgate”.

Nonostante i punti di forza emersi dal test di Zack Nelson, il costo complessivo dell’iPhone 16e rimane discutibile: è a tutti gli effetti più economico rispetto all’iPhone 16, ma sacrifica diverse funzionalità. D’altra parte, un recente teardown di iFixit ha assegnato al dispositivo un punteggio di riparabilità sopra le aspettative, il che potrebbe renderlo interessante per chi cerca un iPhone affidabile e facile da riparare.