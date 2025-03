Samsung Galaxy A56, A36 ed A26 disponibili da oggi in tutto il mondo

Samsung, all’inizio del mese di marzo, ha presentato al pubblico la nuova serie Galaxy A, composta dai modelli Galaxy A56 5G, A36 5G ed A26 5G, .

Per la prima volta, Samsung ha portato l’intelligenza artificiale anche a bordo dei dispositivi di fascia media. La novità più rilevante è proprio Awesome Intelligence, una suite di funzionalità AI pensata per semplificare la ricerca, migliorare le foto ed offrire strumenti creativi accessibili a tutti.

Samsung Galaxy A56, A36 ed A26 sono finalmente tra noi

Tra le feature più interessanti di Samsung Galaxy A56, A36 ed A26 abbiamo Cerchia e Cerca con Google, che permette di ottenere informazioni istantanee selezionando elementi visibili sullo schermo. Chi ama la fotografia troverà utile Gomma Oggetto, per rimuovere “gli elementi di troppo” dalle immagini, e i Filtri AI, che replicano diversi stili fotografici per personalizzare gli scatti. Solo sul Samsung Galaxy A56 5G è disponibile Volto Migliore, una funzionalità che combina le espressioni più convincenti rintracciabili da una serie di scatti per ottenere un’unica foto perfetta.

I due modelli top, Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36, vantano un display Super AMOLED da 6,7 pollici con picchi di luminosità fino a 1200 nit: gli schermi sono ben visibili anche sotto la luce diretta del sole. Tutti e tre i dispositivi hanno una batteria da 5000 mAh e maggiori ottimizzazioni per prestazioni più fluide, grazie ad una camera di vapore più ampia. Non manca nulla dal punto di vista della sicurezza, grazie a Samsung Knox Vault, ed i 6 anni di aggiornamenti assicurano una lunga durata nel tempo.

L’intera serie è disponibile a partire da oggi, venerdì 28 marzo, in diverse colorazioni: Samsung Galaxy A56 5G in versione Lightgray, Graphite, Olive e Pink, Galaxy A36 5G nelle tonalità Lavender, Black, White e Lime, mentre il Galaxy A26 5G propone le classiche varianti Black, White e Mint.