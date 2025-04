Anche il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra ha questo problema? Fallo riparare

Samsung Galaxy S25 Ultra, il modello di punta della nuova serie presentata a gennaio, si distingue per le sue eccellenti funzionalità fotografiche, pur non introducendo grandi cambiamenti hardware rispetto al predecessore.

L’unica novità degna di nota per il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Ultra è una nuova lente ultrawide, mentre miglioramenti più marginali riguardano la gestione del movimento durante le riprese e il supporto per la registrazione in formato LOG, particolarmente apprezzato dai creatori di contenuti per la sua capacità di catturare dettagli e per l’ampio range dinamico.

Tuttavia, questa esperienza fotografica di alto livello, che in parte giustifica il prezzo elevato di Samsung Galaxy S25 Ultra, è messa in ombra da inaspettati problemi legati proprio alla nuova lente ultrawide.

Strane vibrazioni per la fotocamera ultrawide di Samsung Galaxy S25 Ultra

Online stanno emergendo numerose segnalazioni di utenti che lamentano un improvviso problema con il loro Samsung Galaxy S25 Ultra: quando si utilizza la fotocamera a 0,6x, la lente ultrawide inizia a vibrare in modo anomalo. Questa vibrazione non è conseguente alla normale oscillazione dovuta alla stabilizzazione dell’immagine: si tratta invece di un insolito tremolio, accompagnato da un rumore ben percepibile e dalla mancanza di una corretta messa a fuoco.

Il fenomeno sembra essere piuttosto diffuso, con molte segnalazioni arrivate quasi contemporaneamente su piattaforme come Reddit e sulle pagine di supporto della community Samsung in diverse regioni, tra cui Stati Uniti, Europa e India. Alcuni utenti ipotizzano che il problema derivi da una caduta dello smartphone, che danneggia il motore di messa a fuoco, ma altri riferiscono di aver riscontrato il difetto immediatamente, dopo aver estratto il telefono dalla confezione.

Samsung non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali e i tentativi degli utenti di risolvere il problema, tramite riavvii o la cancellazione della cache dell’app fotocamera, sono risultati inefficaci. L’intervento presso un centro di assistenza autorizzato ha confermato il fatto che si tratti di un problema hardware: in tal caso, la sostituzione di tutte le fotocamere del dispositivo ha risolto il problema.

Samsung Galaxy S25 Ultra è attualmente in garanzia: gli utenti che hanno riscontrato tale anomalia possono richiedere la sostituzione dei componenti difettosi o un dispositivo di ricambio, trattandosi molto probabilmente di un difetto di fabbricazione.