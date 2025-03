Samsung Galaxy S25: l'intera serie sta già ricevendo il nuovo aggiornamento

Samsung ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento di sicurezza per la serie dei Galaxy S25, che include la patch di marzo annunciata all’inizio di questo mese.

L’update mira a rafforzare la protezione dei dispositivi, anche se, stando al numero di build (S938NKSUAYC3), non sembrano esserci modifiche sostanziali o funzionalità aggiuntive oltre ai miglioramenti in termini di sicurezza. Al momento, Samsung ha reso disponibile l’aggiornamento in Corea, ma a breve dovrebbe raggiungere anche gli altri mercati.

Come scaricare il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S25

La serie dei Samsung Galaxy S25, composta da S25, S25+ ed S25 Ultra, riceve così il suo secondo aggiornamento software dal momento del lancio, avvenuto nel corso dell’evento Galaxy Unpacked dello scorso gennaio. I possessori di questi dispositivi possono scaricare l’update recandosi nel menu delle Impostazioni, per poi consultare la voce Aggiornamento software e verificarne la disponibilità. Come detto, per gli utenti italiani, ed in generale per quelli europei, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più.

Uno dei punti di forza della serie Samsung Galaxy S25 è proprio il supporto software di lunga durata: i dispositivi, già equipaggiati con Android 15 e One UI 7, garantiranno aggiornamenti sia del sistema operativo che della sicurezza per ben sette anni. Tale impegno da parte di Samsung non solo prolunga la vita utile degli smartphone ma assicura che questi modelli rimangano al passo con le ultime innovazioni software e con i più recenti protocolli di sicurezza: specie nel caso di unità così costose, è un dettaglio da non trascurare.