Apple Silicon M3: sarà più potente del chip M2 Pro?

Da una recente indiscrezione apprendiamo oggi che il prossimo processore Apple Silicon M3 potrebbe superare – in termini di potenza bruta – l’attuale M2 e perfino l’M2 Pro, il tutto avendo comunque un quantitativo inferiore di core all’interno.

Come molti di voi sapranno, Apple sta sviluppando il chipset di nuova generazione per computer e tablet. Oltre al Bionic A17 che vedremo in iPhone 15 pro, conosceremo l’inedita piattaforma per PC. Si chiamerà Apple Silicon M3, stando a quanto ipotizzano i leak in queste ore e l’annuncio dovrebbe avvenire all’interno della prossima WWDC di giugno.

Apple Silicon M3: cosa sappiamo ad oggi?

L’indiscrezione ci arriva per merito di un noto tipster online; si chiama Vadim Yuryev e ha appena condiviso su Twitter i punteggi dei benchmark del nuovo M3 ottenuti su Geekbench6. Nello specifico, leggiamo che nei test in single core, l’M3 ha registrato 3472 punti, mentre sul multicore ha ottenuto 13676 punti.

Apple M3 chip performance estimate in Geekbench 6

Single-core: 3,472

Multi-core: 13,676 Let's see how close I get when the chip actually comes. What are your thoughts and estimates? pic.twitter.com/2sw9tMW1HK — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) March 28, 2023

Ovvio che quindi, il nuovo processore di punta per computer e tablet della mela vanterà notevoli miglioramenti rispetto al predecessore, l’M2 che va comunque molto bene in tutte le operazioni. Addirittura, analizzando i dati, sembra che il nuovo chip sia più potente dell’attuale M2 Pro. Non faremo un paragone con il modello Max perché non sussisterebbe; il suddetto SoC è di un’altra fascia di mercato, almeno sul fronte delle GPU.

Curiosamente però, M3 riesce a battere l’M2 Pro con 10 core del 12% sia nei test single core che in quelli multi-core. In poche parole, rischiamo di trovarci di fronte ad un processore di svolta per l’azienda di Cupertino. Al momento è solo una fuga di notizie non confermata, vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”. Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo iMac del 2021 con M1 a soli 1349,99€ al posto di 1579,00€. Si tratta di uno dei migliori AiO del mercato, oggi in super sconto: approfittatene subito.

