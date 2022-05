iOS 15.5 UFFICIALE: correte a scaricarlo, ORA!

Dopo una settimana dal rilascio della Release Candidate di iOS 15.5, ecco che arriva l’iterazione ufficiale. Ovviamente c’è anche la versione per iPad (iPadOS). Ci sono grossi aggiornamenti per l’app Podcasts e Wallet. Correte ad aggiornare i vostri dispositivi.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino ha appena distribuito in maniera ufficiale le nuove iterazioni del firmware iOS e iPadOS. È il quinto grande update di sistema dopo il debutto della release a settembre dello scorso anno.

iOS 15.5 UFFICIALE: ecco cosa cambia

Ovviamente l’aggiornamento ad iOS e iPadOS 15.5 è gratuito e si può scaricare via OTA (over the air) direttamente dall’app delle impostazioni. Ma come fare per accedere a questa nuova versione del software? Nulla di più facile. Andate nelle impostazioni del device, cliccate su Generali e infine su Aggiornamento Software. A questo puto, scaricate e installate.

Rispetto alle vecchie versioni, questi firmware sono leggermente meno “pesanti”: certo, ci sono aggiornamenti per Apple Cash in Wallet e c’è una nuova impostazione all’interno dell’app Podcast che limita il numero di puntate salvate all’interno del proprio gadget. Ecco il changelog completo:

Apple Wallet ora permette a chi usa Apple Cash di inviare e ricevere denaro;

Apple Podcasts ha una nuova impostazione che limita gli episodi di podcast salvati in iPhone o iPad e cancella di default quelli più vecchi;

È stato risolto un problema per chi usava le automazioni con i gadget per la smart home.

Vi ricordiamo che se non vedete oggi l’update, non desistente e provate nelle prossime ore. Fra poco sarà disponibile per tutti anche se io, al momento della stesura di questo articolo, l’ho appena scaricato senza problemi.

Una volta che lo avrete fatto anche voi, se noterete qualcosa di bizzarro, scriveteci pure e fatecelo sapere. Intanto, se state cercando un nuovo iPhone già aggiornato e pronto all’uso, vi segnaliamo che iPhone 13 da 256 GB si trova in super sconto a soli 887,00€ al posto di 1059,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.