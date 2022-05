iOS 16: grandi cambiamenti, ma nessuno stravolgimento

Pochi giorni fa Google ha presentato le sue novità durante la conferenza I/O tenutasi online; nel corso dello show ha illustrato al pubblico le novità di Android 13 e i nuovi gadget che sono in arrivo sul mercato internazionale. Adesso è il momento di pensare alle grosse big news di Apple visto che ci troviamo a poche settimane di distanza dall’evento dell’anno per sviluppatori e programmatori: la WWDC 2022. All’interno del keynote, la compagnia potrebbe presentare le novità di iOS 16, iPadOS, watchOS e via dicendo. Sicuramente, fra tutti i software, quello che catturerà maggiormente l’attenzione sarà proprio quello destinato ai melafonini. Adesso è emerso un report che indica quali saranno le feature chiave dell’evento.

iOS 16: quali saranno le novità più attese?

Stando a quanto dichiarato dal rapporto, la mela svelerà grandi cambiamenti in iOS 16. Ad ogni modo, siamo molto curiosi di vedere quali saranno. Certo, le applicazioni native potrebbero avere grosse rivoluzioni nella loro struttura ma pare che l’esperienza utente potrebbe rimanere invariata. Se iOS 15 si è concentrato sulle funzionalità smart – a proposito, ieri è uscito iOS 15.5, correte a scaricarlo – la nuova iterazione potrebbe avere un focus su altri fattori.

Come previsto, iOS 16 arriverà insieme alla line-up iPhone 14 (settembre 2022, dunque). Sarà compatibile con i nuovi modelli e con quelli più vecchi. Ora si legge da Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, che ci saranno “nuovi modi di interagire con il sistema e nuove app Apple”. Non aspettiamoci una riprogettazione del firmware, ad ogni modo. Le differenze estetiche saranno infatti minime. Il focus potrebbe essere contestuale anche alla gestione delle notifiche. Su iPadOS 16 invece, dovrebbero arrivare le medesime opzioni e Apple potrebbe portare un nuovo modo di controllare le app in multitasking.

Se cercate un melafonino top, vi segnaliamo l’ottimo iPhone 13 a soli 887,00€ nella sua versione da 256 GB e in colorazione azzurra: è il miglior prezzo di sempre, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.