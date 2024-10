Apple rilascia un nuovo firmware per gli AirPods 4

In queste ore Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i suoi auricolari AirPods 4. Il firmware passa ora alla versione numero 7B19, rispetto alla precedente 7A304 (versione che fa riferimento al firmware dello scorso mese di settembre).

La stessa sigla – 7B19 – è associata anche al firmware degli AirPods Pro 2. Per quest’ultimo modello si è trattato di un aggiornamento importante, dal momento che servirà per aggiungere in un prossimo futuro le funzionalità di Hearing Health, tra cui test dell’udito, protezione dell’udito e la funzione di apparecchio acustico.

Per quanto riguarda la funzionalità di apparecchio acustico, nonostante la versione del firmware sia la stessa, a differenza del modello Pro non arriverà sui nuovi AirPods 4, né sulla versione base né su quella con la cancellazione attiva del rumore.

Si tratta del secondo aggiornamento firmware per gli auricolari AirPods 4, presentati ufficialmente ad inizio settembre in concomitanza con i nuovi iPhone 16. Al momento, non vi sono ancora informazioni precise su cosa sia incluso nel nuovo firmware, ma è probabile che nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Lato utente, per installare l’aggiornamento non occorre fare nulla. Infatti, Apple non permette di effettuare l’update del firmware manualmente. Di solito l’installazione avviene over-the-air, quando gli auricolari sono inseriti nella loro custodia di ricarica e connessi a un iPhone o a un Mac.

Tornando alla funzionalità di apparecchio acustico, legata agli auricolari AirPods Pro 2, vi invitiamo ad approfondire l’argomento con la nostra guida dedicata: AirPods 2: si trasformano in comodi apparecchi acustici ma con dei limiti.