Apparecchi acustici e apnee notturne: Apple presenta funzionalità salutari

Chi ha seguito l’evento di ieri di Apple avrà sicuramente apprezzato diverse novità importanti presto in arrivo. Quello che ci ha colpito particolarmente è stata l’introduzione a diverse funzionalità salutari per nuovi e “vecchi” dispositivi. Nello specifico, i protagonisti sono i nuovi Apple Watch e i “vecchi” AirPods Pro 2.

Siamo stati veramente felici di vedere come le funzionalità più interessanti potranno aiutarci a migliorare la nostra salute e il nostro stile di vita. Ovviamente, protagonisti dell’evento sono stati i nuovi iPhone 16 e AirPods 4 incluso il nuovo Apple Watch 10. Tuttavia, l’idea di aver dedicato uno spazio all’accessibilità è stato davvero fantastico.

Vediamo allora quali sono le funzioni più salutari che Casa Cupertino ha presentato all’evento di ieri in attesa che arrivino sui nostri dispositivi o siano disponibili all’acquisto sui nuovi device che usciranno con queste incluse.

Apple AirPods Pro 2 all’occorrenza diventano un apparecchio acustico

All’evento di ieri sera è stato annunciato che, a partire dall’autunno, gli Apple AirPods 2 saranno in grado di trasformarsi, all’occorrenza, in apparecchi acustici. Una funzionalità “salutare” per chi ha problemi di udito. Tale funzionalità è in attesa dell’autorizzazione da parte della FDA. Probabilmente non sarà autorizzata per persone con gravi perdite di udito e bambini.

In precedenza, Casa Cupertino, aveva fornito suggerimenti per migliorare l’ascolto con gli AirPods Pro 2, ma ora, grazie a questo aggiornamento, basato su software, diventeranno anche degli apparecchi acustici. Inoltre, tra le novità in arrivo, c’è anche un test dell’udito proprietario.

Abbinato all’aggiornamento degli apparecchi acustici, gli utenti saranno in grado di capire se presentano segnali di perdita di udito lieve o moderata. Infine, proprio in tema a tutto questo, Apple ha anche introdotto una protezione dell’udito per gli AirPods Pro 2 riducendo l’esposizione al rumore di fondo.

Arriva il rilevamento delle apnee notturne

Se su Apple Watch 10 sono state rimosse due funzioni, il nuovo orologio smart di Casa Cupertino ha integrato una funzionalità per la salute davvero importante. Infatti, all’evento di ieri sono stati confermati i rumors. Il tuo nuovo smartwatch della mela sarà in grado di rilevare le apnee notturne.

In pratica, oltre a monitorare le fasi del tuo sonno, rileverà anche i cosiddetti disturbi respiratori inviando una notifica che ti inviterà a contattare uno specialista medico in caso di problemi. Altri Apple Watch riceveranno questa funzionalità come l’Ultra 2 e la Series 9, ma tra circa una trentina di giorni verranno probabilmente annunciati altri modelli.