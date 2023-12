Apple rilascia macOS Sonoma 14.1.2: aggiornate SUBITO i vostri computer

Apple ha appena rilasciato la nuova versione di macOS Sonoma 14.1.2 con tante novità ma soprattutto con una serie di correzioni di bug non da poco; il nostro consiglio quindi, è sempre lo stesso: aggiornate subito i vostri device, fissi o portatili che siano.

Ovviamente si tratta di un minor update quindi non aspettatevi features stravolgenti; d’altronde è un firmware volto a migliorare la stabilità del sistema operativo dei computer della mela e a correggere i problemi segnalati dagli utenti e dagli sviluppatori nelle scorse settimane. Arriva poi, tre settimane dopo il debutto di Sonoma 14.1,1.

Apple aggiorna i suoi Mac: ecco le ultime novità

Come si fa a scaricare l’update? Nulla di più semplice: ‌‌‌macOS Sonoma‌ 14.1‌.2 si scarica (e installa) gratuitamente su tutti i computer Apple di ultima generazione. Per verificarlo vi basterà visitare il sito di supporto della casa madre. Ad ogni modo, andate nelle impostazioni di sistema del vostro Mac, cliccate su “Aggiornamento software” ed eseguite il tutto.

Stando a quanto dichiara la compagnia nel suo Log delle modifiche, scopriamo che sono stati corretti importanti bug e la sicurezza interna dei device è stata migliorata. Si consiglia pertanto di installarlo su tutti i terminali. Nello specifico, sono state rilevate (nelle settimane precedenti) due vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli hacker al fine di rubare i dati sensibili degli utenti.

