Apple rilascia iPadOS 16.1: RIVOLUZIONA i tablet, scaricatelo ADESSO

Apple ha appena distribuito iPadOS 16.1 al grande pubblico. Questo aggiornamento rivoluziona gli iPad, sopratutto quelli con processore Apple Silicon. Arrivano le app di classe desktop, funzionalità simili ad iOS 16, Stage Manager e non solo.

Dopo tantissimi mesi di beta testing, finalmente l’OEM di Cupertino ha rilasciato il nuovo firmware per tutti i tablet di nuova generazione. Si chiama iPadOS 16.1 ma in realtà è iPadOS 16, visto che questa iterazione non è mai arrivata a settembre. Vediamo di seguito le novità più importanti.

iPadOS 16.1: le principali novità

Intanto ricordiamo che si scarica mediante OTA su tutti i device compatibili. Come si fa? Semplicissimo: bisogna andare nelle Impostazioni, cliccare su Generali e infine su Aggiornamento software. Vi consigliamo di attendere qualche minuto perché potrebbe esserci molta affluenza in questo momento.

Gli utenti che hanno già scaricato e installato iOS 16 sul proprio iPhone vedranno chiaramente molte somiglianze con il firmware in questione: ci sono major update alle app Mail, Messaggi e Safari. Non di meno, c’è iCloud Shared Photo Library che consente una condivisione incredibile e semplificata di foto e video con amici e familiari.

Arriviamo ora a Stage Manager, la funzionalità che tutti stavano aspettando: attenzione però. È compatibile solo con iPad Pro aventi SoC A12Z, A12X, M1 e M2, nonché anche con iPad Air. Per fare un esempio, no, il nuovo iPad di decima generazione non lo supporta. Curiosamente arriva l’app del meteo su tablet, ci sono nuove features con Mappe, Game Center e con Safari. Una fra tutte, Passkey.

Se volete fare un buon affare però, vi consigliamo iPad Air (2022) su Amazon: solo 699,00€ con spese di spedizione incluse. È il miglior prodotto per rapporto qualità-prezzo e gode di tante funzionalità esclusive, come il supporto alla Apple Pencil 2, alla Magic Keyboard e non solo. Ha il processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che troviamo in iMac da 24″, MacBook Air (2020), MacBook Pro 13″ e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.