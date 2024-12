Apple Intelligence rimarrà gratuita? Tim Cook ha le idee chiare, per adesso

Apple sembra seguire un percorso a sé stante nell’ambito dell’intelligenza artificiale, distinguendosi dai suoi principali avversari come Samsung e Google.

Nonostante il ritardo percepito rispetto alle altre aziende che hanno già implementato funzionalità AI nei loro dispositivi, la società di Cupertino mantiene una visione differente in relazione a questa nuova tecnologia.

Apple Intelligence rimarrà gratuita per sempre?

Secondo quanto dichiarato dal CEO Tim Cook in un’intervista rilasciata per Wired, Apple non ha intenzione di far pagare l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale, almeno per il momento. Cook ha paragonato l’AI al multitouch, una tecnologia che ha rivoluzionato l’utilizzo degli smartphone e dei tablet, sottolineando come queste funzionalità debbano essere integrate come elementi fondamentali e non come privilegi a pagamento.

La strategia di Apple si basa sull’idea che l’intelligenza artificiale debba migliorare l’esperienza utente come parte integrante dell’ecosistema iOS. Molte delle funzioni di Apple Intelligence sono infatti progettate per funzionare direttamente sui dispositivi, riducendo la dipendenza dal cloud e garantendo maggiore velocità e privacy. Nei casi in cui sia necessaria una potenza di calcolo superiore, Apple utilizza il suo cloud privato, assorbendone i costi per offrire un servizio senza oneri aggiuntivi per gli utenti. Questa scelta richiama l’approccio adottato con strumenti come iMessage e FaceTime, che hanno sempre puntato su accessibilità ed integrazione.

Nonostante questo impegno, gli interrogatovi su un potenziale futuro a pagamento per l’AI restano aperti. Sebbene Cook abbia escluso tale possibilità nel breve termine, l’evoluzione del mercato e delle strategie aziendali potrebbe portare a successivi cambiamenti. Per ora, tuttavia, gli utenti iPhone possono stare tranquilli: Apple continuerà a trattare l’intelligenza artificiale come una funzionalità basilare, destinata a migliorare l’utilizzo quotidiano ma senza costi aggiuntivi.