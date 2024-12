Non bastano i risparmi di una vita per questo costosissimo iPhone 16 Pro Max

Caviar, il prestigioso marchio con sede a Dubai, ha svelato la sua nuova e sorprendente collezione di iPhone 16 personalizzati, unendo tecnologia avanzata e materiali rari che danno vita ad un trionfo di lusso.

Il gioiello della collezione è senza dubbio l’iPhone 16 Pro Max “The Great, The Terrible, The Magnificent”, che presenta una corona in oro massiccio 18 carati dal peso superiore al chilogrammo, arricchita da pietre preziose.

Un iPhone 16 Pro Max dal prezzo spaventoso

Il design elaborato di questo iPhone 16 Pro Max trae ispirazione dalle corone di tre storici sovrani: Ivan il Terribile, Solimano il Magnifico e Carlo Magno. La croce che sovrasta il telefono richiama il copricapo degli zar, mentre le pietre preziose e i dettagli si rifanno al Sacro Romano Impero ed all’elmo ottomano. L’estetica è completata da motivi botanici che evocano il fascino orientale.

Oltre alla sontuosa corona, lo smartphone è decorato con 402 diamanti, rubini e zaffiri incastonati su uno sfondo in pelle pregiata, che esalta il design e garantisce una lunga durata del tempo. Parte della collezione “Corona”, questo modello di iPhone 16 Pro Max conta soli tre esemplari: un oggetto esclusivo per collezionisti ed appassionati di lusso.

Caviar offre anche tre versioni ispirate agli iconici orologi Rolex: Atlantis, Evergreen e Twilight. L’Atlantis, che richiama il Rolex Submariner, è caratterizzato da pelle di coccodrillo blu con dettagli dorati che celebrano la vastità degli oceani. I modelli Evergreen e Twilight riflettono i distintivi colori verde e nero dei celebri orologi svizzeri, con casse in titanio avvolte in pelle per una perfetta combinazione di resistenza ed eleganza.

E veniamo alla nota dolente, i prezzi: si parte da $9.910 per il modello Atlantis ai $301.790 per le versioni più pregiate in oro. Ma iPhone 16 Pro Max non è l’unico prodotto pensato per chi ha davvero molti soldi da spendere: infatti, Caviar ha recentemente personalizzato anche il primo Apple Vision Pro, confermando il suo ruolo di leader nel mercato del lusso.