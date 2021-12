Apple: il programma (RED) continua, ora più che mai

Oggi, 1 dicembre, in occasione del World AIDS Day, l'iniziativa (RED) di Apple festeggia 15 anni di attività durante i quali la compagnia del colosso di Cupertino si è assunta la responsabilità di aiutare l'organizzazione che si occupa di combattere l'AIDS.

Proprio oggi, in occasione di questo importante anniversario, l'azienda di Tim Cook ha pubblicato una nuova home page per stimolare tutti noi, utenti Apple e non, a conoscere, impegnarsi e donare alla causa. Proprio come avvenne l'anno scorso, anche per quest'anno Apple raccoglierà fondi per aiutare le persone impegnate in prima fila a combattere l'AIDS e il Covid-19.

L'iniziativa Apple (RED) continua più che mai

“Dal 2006, i clienti Apple hanno contribuito a raccogliere quasi 270 milioni di dollari per finanziare servizi di prevenzione, test e consulenza per le persone colpite dall'HIV/AIDS – si legge nella nota pubblicata dall'azienda. Le sovvenzioni sostenute da Apple hanno consentito servizi di assistenza e supporto per oltre 11 milioni di persone, fornito oltre 192 milioni di test HIV e consentito a oltre 13,8 milioni di persone l'accesso a trattamenti antiretrovirali salvavita. Solo nel 2020, il supporto Apple per (RED) ha aiutato a impedire a oltre 145.000 madri sieropositive di trasmettere il virus ai loro bambini."

Per supportare il programma (RED), quest'anno saranno disponibili una vasta gamma di prodotti PRODUCT (RED), tra cui:

iPhone 13 PRODUCT (RED);

iPhone 13 mini PRODUCT (RED);

Apple Watch Series 7 PRODUCT (RED).

Entro la fine dell'anno prossimo, inoltre, metà dei proventi provenienti dagli acquisti dei prodotti PRODUCT (RED) saranno utilizzati anche per la lotta contro il Covid-19. L'iniziativa Apple con (RED), infine, fino al 6 dicembre, porterà l'azienda a donare 1 dollaro al fondo globale per ogni acquisto effettuato con Apple Pay su apple.com, nell'App Store e negli Apple Store.