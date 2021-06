Apple fa del suo meglio per essere associata a un'azienda ecologica che si prende cura dell'ambiente. Riduce le emissioni nell'aria, utilizza attivamente energia rinnovabile e adopera materiali riciclati. È nell'uso del “riciclabile” che l'OEM di Cupertino vede il suo futuro e prevede di passare completamente ai materiali riciclati nella produzione di iPhone.

Apple vuole realizzarlo entro il 2030

Lo ha annunciato Tim Cook al vertice VivaTech 2021. Il boss della compagnia ha riferito che, in futuro, rinunceranno al consumo di risorse territoriali e dipenderanno dalle “risorse rinnovabili”. Il CEO ha specificamente notato che l'azienda è già una che offre zero emissioni di carbonio. La sfida ora è aumentare la consapevolezza delle persone sulla neutralità del carbonio e sperare di raggiungere la neutralità lungo l'intera catena di produzione fino ad arrivare al consumatore finale. E hanno in programma di raggiungere l'obiettivo prefissato entro il 2030.

Apple ha già qualcosa di cui vantarsi nel ridurre al minimo i danni ambientali. Ad esempio, il 40% dell'alluminio utilizzato nella produzione di Mac viene riciclato; così come il 98% delle terre rare presente nella serie iPhone 12. Come parte della sua preoccupazione per l'ambiente e per ridurre la sua impronta di carbonio, l'azienda ha rimosso il caricabatterie dalla scatola dei suoi smartphone.

Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), il più grande produttore mondiale di elettronica a contratto e il principale partner di assemblaggio di iPhone di Apple, ha avvertito che la crisi globale dell'offerta di elettronica che ha colpito l'elettronica di consumo e le industrie automobilistiche peggiorerà questo trimestre.

Nel primo trimestre l'azienda è riuscita a far fronte all'impatto della carenza di componenti e ha conseguito margini di profitto superiori alle attese. Il suo utile netto è stato di 28,2 miliardi di dollari taiwanesi (1 miliardo di dollari), battendo la previsione media degli analisti di 24,4 miliardi di dollari di Taiwan.

“La carenza di componenti nel secondo trimestre sarà più grave che nel primo trimestre“: a dirlo è il presidente Young Liu nel corso di una teleconferenza. Ha ribadito un precedente avvertimento che il deficit potrebbe persistere fino al secondo trimestre del 2022 e che il suo impatto sull'attività dell'azienda non supererà il 10%.

Jung Liu ha dichiarato il mese scorso che la carenza dei componenti è peggiorata dalla fine di marzo; con tempi di consegna per alcuni chip che vanno fino alle 52 settimane. Sebbene i prezzi dei componenti e delle materie prime siano aumentati, l'impatto della carenza su Foxconn sarà alquanto limitato, ha affermato Liu. Ha aggiunto che la società rimarrà impegnata a raggiungere un margine del 7% quest'anno.

