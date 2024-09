Apple, quanto ci farai aspettare per Watch Ultra 3 e Watch SE?

Apple ha finalmente svelato la nuova linea di iPhone 16 durante l’evento “Its Glowtime” tenutosi lo scorso 9 settembre, assieme ad altri interessanti prodotti. Tuttavia, non è passata inosservata l’assenza di Apple Watch Ultra 3 e del chiacchierato Apple Watch SE.

A tal proposito, secondo le recenti indiscrezioni trapelate online, entrambi i modelli potrebbero essere lanciati nel 2025.

Apple Watch Ultra 3 e Watch SE attesi per il 2025

Le speculazioni circa un aggiornamento dell’intera gamma di Apple Watch per l’evento di presentazione degli iPhone 16 erano numerose, con particolare attenzione rivolta al Watch Ultra 3. Tuttavia, la società di Cupertino ha scelto di rimandare il lancio di questo dispositivo e del Watch SE, limitandosi ad introdurre le unità Watch Series 10 ed una nuova variante di colore per il Watch Ultra 2, su cui presto sarà disponibile anche il rilevamento dell’apnea notturna.

L’analista Ming-Chi Kuo ha recentemente fornito ulteriori dettagli su X (Twitter), dopo aver prontamente lodato la sua corretta previsione circa l’assenza dell’Apple Watch Ultra 3 durante l’ultimo evento. Secondo Kuo, è molto improbabile che lo smartwatch venga lanciato quest’anno e prevede la presentazione ufficiale, insieme al nuovo Watch SE, nel 2025.

Nonostante queste previsioni, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Apple riguardo all’esistenza di questi due modelli, per cui non ci resta altro che attendere e sperare che, a breve, siano disponibili notizie più incoraggianti.