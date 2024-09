iPhone 16: in quali paesi ci sarà ancora lo slot per Nano SIM?

La nuova gamma degli iPhone 16 di Apple ha sollevato un acceso dibattito, non solo per le caratteristiche innovative di questi modelli ma anche per un dettaglio hardware su cui molti continuano ad interrogarsi.

Mentre negli Stati Uniti la transizione all’eSIM procede a pieno ritmo, il resto del mondo sembra ancora preferire la scheda SIM fisica.

iPhone 16: versione solo eSIM esclusiva per gli USA

Apple ha confermato sul sito ufficiale che tutti i modelli di iPhone 16 venduti al di fuori degli Stati Uniti, inclusi mercati chiave come Regno Unito, Canada, Australia, Giappone e Cina, continueranno a essere dotati di uno slot per Nano SIM. Massima versatilità: è l’utente a scegliere quale opzione preferire.

Infatti, in molte di queste regioni, l’iPhone 16 supporta anche l’eSIM, permettendo di gestire due linee telefoniche in contemporanea. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi viaggia spesso o per chi desidera mantenere separati numeri di lavoro e recapiti personali.

Negli Stati Uniti, però, la situazione è diversa. Dal lancio dell’iPhone 14, Apple ha eliminato del tutto lo slot per la SIM fisica, spingendo gli utenti verso l’adozione delle eSIM. I vantaggi sono molteplici, come una maggiore sicurezza (la eSIM non può essere rimossa da un telefono rubato) e la facilità di gestione dei profili digitali.

I motivi alla base di questa distinzione geografica riguardano la velocità con cui l’eSIM viene adottata nelle diverse parti del mondo. Non tutte le regioni o gli operatori sono pronti per un passaggio completo e molti utenti continuano a preferire la semplicità della SIM fisica. Apple, dunque, ha scelto di mantenere entrambi i sistemi per non “tagliare fuori” una fetta consistente di potenziali consumatori.

Sebbene l’azienda sembri voler puntare definitivamente sull’eSIM in futuro, il percorso per abbandonare completamente la SIM fisica è ancora lungo. Per il momento, l’iPhone 16 offre una soluzione che si adatta sia ai mercati più avanzati in termini di tecnologia e sia a quelli che prediligono modalità più tradizionali.