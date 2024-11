Apple potrebbe lanciare le sue prime telecamere smart

Continuano le novità di casa Apple che, secondo Ming-Chi Kuo, figura importante per i contatti nella catena di fornitura di Casa Cupertino in Asia, sta lavorando per lanciare sul mercato le sue prime telecamere smart, per la casa intelligente. Secondo le sue indiscrezioni, l’azienda starebbe pianificando il loro debutto nel 2026.

Ming-Chi Kuo ha pubblicato questa notizia su Medium qualche ora fa: “Apple sta facendo la sua prima incursione nel mercato delle telecamere IP per la casa intelligente, con una produzione di massa programmata per il 2026, puntando a spedizioni annuali di decine di milioni“. Una notizia che sta già facendo parlare.

Queste nuove telecamere smart di Apple sembrano essere state progettate per integrarsi perfettamente con altri prodotti hardware del brand tramite connettività wireless. Questa novità darà un importante vantaggio a Casa Cupertino rispetto a tutti gli altri produttori di telecamere intelligenti.

Le prime telecamere smart di Apple sono in arrivo

Attualmente le spedizioni globali di telecamere smart contano circa 40 milioni di unità l’anno e per Apple questo è un dato importante. Secondo Ming-Chi Kuo “l’obiettivo a lungo termine di Apple di spedizioni annuali” è “di oltre 10 milioni di unità per questa linea di prodotti“. È quindi chiara la voglia dell’azienda di esplorare il mercato domestico per trovare opportunità di crescita.

Il fornitore esclusivo per l’assemblaggio delle probabili telecamere smart sarà Goertek. Se tutto questo dovesse essere confermato, per Goertek ci sarà una sostanziale crescita già nel 2025 con un’impennata interessante nel 2026 per l’ottenimento del nuovo NPI di prodotto.

A questo si aggiunge anche un’altra novità. “Dopo il successo di Apple Watch – ha approfondito Ming-Chi Kuo – gli AirPods vengono riposizionati per concentrarsi sulla gestione della salute, con modelli futuri che integrano più funzionalità di gestione della salute. Goertek è posizionata per garantire l’NPI per il nuovo modello AirPods 2026 e fungere da fornitore principale“.

Al momento non ci sono comunicazioni o annunci ufficiali di Apple in merito alle future telecamere smart. Tuttavia, Ming-Chi Kuo si è sempre dimostrato una fonte di novità attendibile, anticipando diverse innovazioni confermate poi in seguito.