Gli Apple AirPods misureranno la frequenza cardiaca

Recentemente è stato scoperto su iOS 18 che Apple sta lavorando per rivoluzionare l’uso degli AirPods. Gli auricolari di Casa Cupertino nel futuro potranno non servire solo per ascoltare musica, ma anche per rilevare malattie cardiache. Infatti, sembra che presto misureranno la frequenza cardiaca. La notizia è supportata anche da un’altra dato interessante.

A quanto pare l’azienda ha presentato una domanda di brevetto per poter utilizzare un sensore “sanitario” in grado di fare tutte e due le cose: misurare e rilevare. In pratica, un microfono invia un segnale che permette l’elaborazione di attività cardiaca di un utente quando indossa l’auricolare. Questa tecnologia è stata scoperta e spiegata da Patently Apple:

La domanda di brevetto di Apple riguarda un metodo che include la produzione di un segnale del microfono con un microfono di un dispositivo indossato in o su un orecchio di un utente, l’elaborazione del segnale del microfono per determinare un’attività cardiaca e il rilevamento di un’associazione tra l’attività cardiaca e una o più patologie cardiache applicando un algoritmo predittivo basato almeno sull’attività cardiaca. Ad esempio, il metodo può utilizzare l’algoritmo predittivo per rilevare che l’attività cardiaca presenta caratteristiche che sono note per essere associate a una o più patologie cardiache. L’algoritmo predittivo può rilevare segnali o caratteristiche comprese nell’attività cardiaca che indicano un rischio di una o più patologie cardiache.

Quando gli Apple AirPods rileveranno patologie cardiache

Attualmente non sappiamo quando Apple deciderà di implementare questa tecnologia nei suoi auricolari, ma si pensa che arriverà con i nuovi AirPods Pro 3. Questo perché non si tratta di un aggiornamento software come ad esempio la novità implementata negli Apple AirPods Pro 2 che si trasformano in “apparecchi acustici”.

Intanto che Apple lavora a queste novità