Apple potrebbe fondere macOS con iPad: ecco come

Forse ci siamo: Apple potrebbe finalmente introdurre il sistema operativo per desktop (macOS) all’interno di un iPad. Questa potrebbe essere la svolta che stiamo aspettando da tempo.

Sappiamo che l’OEM di Cupertino ha pubblicizzato il tablet come una valida alternativa ai soliti laptop. Pensiamo agli slogan: “Il tuo prossimo computer non è un computer”. Sebbene gli ultimi modelli dispongano anche di SoC Apple Silicon M1, il software è ancora qualcosa che lascia perplessi gli utenti. Sì, ci si può fare di tutto, ma delle volte, per le esigenze più pesanti, occorre sempre ripiegare su un laptop (come il MacBook Pro da 13″ che oggi è in sconto a 1257,00€ su Amazon). Si sa, i Mac funzionano su macOS, gli iPad su iPadOS. La differenza pesa e si fa sentire.

iPad e Mac insieme? Apple ci sta pensando

Per fortuna, sembra che le cose possano cambiare molto presto; si dice che Apple stia facendo delle ricerche al fine di introdurre macOS sui nuovi tablet. A riportare la notizia ci pensa il sito di Patently Apple.

Il noto portale ha scoperto questo dall’USPTO degli USA e ha osservato che l’azienda ha brevettato un device che si stacca simile ad un iPad e che vanta in esecuzione macOS.

Certo, vedendo le immagini notiamo un form factor tipico da tablet, con tastiera correlata con cerniera. Una volta montata, diventa un PC a tutti gli effetti e protegge lo schermo dai graffi esterni.

Il software poi, sempre vedendo le immagini, sembra presentare una UI simile a quella del macOS solo quando viene correlata la tastiera. In altri modi, si ha una UI classica da tablet. Effettivamente, questa sarebbe la svolta suprema. Non di meno, dovrebbe esserci l’alloggiamento magnetico per la Pencil e una porta USB C aggiuntiva sulla cerniera.

Onestamente, a noi questa idea piace, e anche parecchio. Quanto potrebbe essere rivoluzionario un prodotto del genere? Ad ogni modo, prima di cantare vittoria, sappiate che i brevetti non sono sempre sinonimo di device concreti nella vita vera. A volte potrebbero passare anni prima di vedere un gadget simile sul mercato.