Apple ha appena pubblicato un teaser, con lo storico slogan “One More Thing”. Il prossimo 10 novembre ci sarà un altro evento in streaming della mela morsicata.

Apple: un nuovo evento per il 10 novembre

La celebre frase di Steve Jobs introduce un nuovo evento del colosso di Cupertino. Non si sa ancora molto di cosa potrebbe presentare la mela morsicata, ma è possibile che si tratti dei nuovi Mac con a bordo il nuovissimo chip Apple Silicon. Insieme all’hardware, con ogni probabilità verrà ufficializzato il rilascio della prima versione stabile di macOS 11 Big Sur, annunciato durante l’ultima WWDC e ad oggi ancora in beta.

Dunque, lato mobile, non dovremmo aspettarci alcun lancio: a meno di sorprese dell’ultimo secondo, le nuove AirPods ed AirPods Pro sono previste per il prossimo anno.

L’evento si potrà seguire in streaming su apple.com (e sicuramente anche su YouTube) a partire dalle ore 19 del 10 novembre 2020.

Apple

Smartphone